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Очевидцы приняли манекен в кустах за тело женщины в Новосибирске

В Новосибирске спасатели МАСС выезжали на Михайловскую набережную после сообщения о женской фигуре без одежды в кустах и детской коляске рядом.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске спасатели выезжали на Михайловскую набережную после тревожного сообщения от очевидцев. Вечером 6 июля прохожие заметили в кустах женскую фигуру без одежды и детскую коляску рядом. Им показалось, что человек не подаёт признаков жизни.

«На место немедленно выехал экипаж спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Специалисты обследовали находку и выяснили, что тревога оказалась ложной. В кустах находился не человек, а манекен. Детская коляска, которую заметили рядом, была пустой.

После проверки спасатели подняли манекен и коляску с берега и убрали их. Кто оставил эти предметы на набережной и зачем, пока неизвестно.