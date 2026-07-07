Очевидцы приняли манекен в кустах за тело женщины в Новосибирске

В Новосибирске спасатели выезжали на Михайловскую набережную после тревожного сообщения от очевидцев. Вечером 6 июля прохожие заметили в кустах женскую фигуру без одежды и детскую коляску рядом. Им показалось, что человек не подаёт признаков жизни.