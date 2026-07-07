Мать из ЕАО задолжала детям 3,3 млн и получила 300 часов обязательных работ

Биробиджанский районный суд вынес приговор матери, которая годами уклонялась от содержания двух своих детей. Женщина не платила алименты, не искала работу и вообще никак не помогала ни деньгами, ни участием. В итоге долг перед детьми перевалил за 3,3 миллиона рублей — сумма, сопоставимая с ценой хорошей квартиры в регионе.
Как рассказали в прокуратуре Еврейской автономной области, должница уже имела судимость и неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение по статье 5.35.1 КоАП РФ. Однако ни предупреждения, ни штрафы её не остановили. Тогда в дело вступил уголовный кодекс: женщину признали виновной по части 1 статьи 157 УК РФ.
Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил наказание — 300 часов обязательных работ. Отрабатывать их осуждённая будет на благо города, вот только детей это напрямую не накормит. Приговор не освобождает её от накопленного долга, и деньги ей всё равно придётся возвращать, пусть и под принуждением.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.