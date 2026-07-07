Мать из ЕАО задолжала детям 3,3 млн и получила 300 часов обязательных работ

Суд учёл позицию государственного обвинителя и назначил наказание — 300 часов обязательных работ. Отрабатывать их осуждённая будет на благо города, вот только детей это напрямую не накормит. Приговор не освобождает её от накопленного долга, и деньги ей всё равно придётся возвращать, пусть и под принуждением.