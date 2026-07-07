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Красноярск станет площадкой для всероссийского бизнес-форума

Всероссийский форум «Мой бизнес. Лагерь» пройдет 9 — 10 июля.

Источник: Комсомольская правда

Красноярск станет площадкой для всероссийского бизнес-форума «Мой бизнес. Лагерь». Масштабное событие пройдет 9 и 10 июля и соберет более сотни представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов России.

По словам организаторов, в первый день основной темой станет развитие малого и среднего предпринимательства. Участники обсудят современные инструменты поддержки, роль креативных индустрий как новой точки роста сектора, а также возможности реализации партнерских программ с крупным бизнесом.

Акцент второго дня — повышение профессиональных компетенций специалистов МСП. К обсуждению присоединится широкая предпринимательская аудитория. Также на форуме станут известны итоги национальной премии «Мой бизнес».

Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» на Енисее.