Красноярск станет площадкой для всероссийского бизнес-форума «Мой бизнес. Лагерь». Масштабное событие пройдет 9 и 10 июля и соберет более сотни представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов России.
По словам организаторов, в первый день основной темой станет развитие малого и среднего предпринимательства. Участники обсудят современные инструменты поддержки, роль креативных индустрий как новой точки роста сектора, а также возможности реализации партнерских программ с крупным бизнесом.
Акцент второго дня — повышение профессиональных компетенций специалистов МСП. К обсуждению присоединится широкая предпринимательская аудитория. Также на форуме станут известны итоги национальной премии «Мой бизнес».
Мероприятие пройдет в Национальном центре «Россия» на Енисее.