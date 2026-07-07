В МАГАТЭ высказались о потенциальном диалоге ООН с Россией

«Думаю, то, чему я научился в ходе этого конфликта, очень помогло бы ООН — и, надеюсь, хотя я не могу утверждать, что так и будет, самим воюющим сторонам тоже. Потому что я знаю это место. Я был там много, много раз», — сказал глава МАГАТЭ в беседе с РИА Новости.