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В МАГАТЭ высказались о потенциальном диалоге ООН с Россией

Гросси: опыт работы по Украине помог бы диалогу ООН с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его работа по Украине в Агентстве помогла бы наладить диалог ООН с Москвой.

«Думаю, то, чему я научился в ходе этого конфликта, очень помогло бы ООН — и, надеюсь, хотя я не могу утверждать, что так и будет, самим воюющим сторонам тоже. Потому что я знаю это место. Я был там много, много раз», — сказал глава МАГАТЭ в беседе с РИА Новости.

Гросси также подчеркнул, что хорошо представляет, что стоит на кону, осведомлен о ситуации в стране, знает позиции России на различных уровнях, а также понимает точку зрения Украины.

Накануне глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что российская сторона намерена продемонстрировать Гросси неопровержимые факты военных и психологических действий ВСУ в отношении Запорожской АЭС и Энергодара.

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