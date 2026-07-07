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Шуваев: в Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

Один человек стал жертвой ракетной атаки украинских войск, проинформировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Источник: Аргументы и факты

Один человек стал жертвой атаки Вооружённых сил Украины в Белгородской области, проинформировал Александр Шуваев.

Он уточнил, что мирный житель погиб в результате первого ракетного удара украинских войск.

«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Шуваев в своём канале в мессенджере «Макс».

Врио губернатора Белгородской области отметил, что украинские войска нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.

«Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет», — говорится в публикации.

Напомним, по словам Шуваева, три человека получили травмы в результате массированного удара Вооружённых сил Украины по Белгороду. В частности, украинские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, в Белгороде возгорание произошло на одном из объектов.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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