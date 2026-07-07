Шуваев: в Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

Напомним, по словам Шуваева, три человека получили травмы в результате массированного удара Вооружённых сил Украины по Белгороду. В частности, украинские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, в Белгороде возгорание произошло на одном из объектов.