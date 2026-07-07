Шуваев: в Белгородской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

Один человек стал жертвой атаки Вооружённых сил Украины в Белгородской области, проинформировал Александр Шуваев.
Он уточнил, что мирный житель погиб в результате первого ракетного удара украинских войск.
«По уточнённым данным, в селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего», — написал Шуваев в своём канале в мессенджере «Макс».
Врио губернатора Белгородской области отметил, что украинские войска нанесли повторные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.
«Повторные ракетные удары нанесены ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу. Предварительно, после данного обстрела пострадавших нет», — говорится в публикации.
Напомним, по словам Шуваева, три человека получили травмы в результате массированного удара Вооружённых сил Украины по Белгороду. В частности, украинские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, в Белгороде возгорание произошло на одном из объектов.