В Новосибирской области судебные приставы завершили спор соседей из-за забора и построек

Прибыв на место, приставы столкнулись с полным нежеланием сторон уступать. Один из соседей отказывался двигать забор, аргументируя это наличием камеры наблюдения. Второй занимал выжидательную позицию. Перелом наступил, когда сотрудник службы напомнил обоим о перспективе уплаты исполнительского сбора в размере 10 000 рублей и растущих штрафных санкциях. Эти доводы сработали. Первый сосед оперативно убрал забор, сумев уйти от дополнительных взысканий. Второй демонтировал постройки с задержкой, из-за чего ему придется заплатить сбор.