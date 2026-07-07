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В Новосибирской области судебные приставы завершили спор соседей из-за забора и построек

В Маслянино Новосибирской области разгорелся напряженный соседский спор, который без вмешательства судебных приставов грозил зайти в тупик. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ГУ ФССП России.

Источник: Сиб.фм

Предметом раздора стали хозяйственные постройки и забор. Один из участников требовал снести гараж, дровяник и баню, второй настаивал на освобождении занятого земельного участка. Обе стороны выставили друг другу денежную неустойку за каждый день просрочки.

Ситуация перешла в суд, который удовлетворил требования обоих соседей. В отдел судебных приставов поступили исполнительные листы о сносе строений и переносе ограждения, а также о взыскании с каждого неустойки за каждый день просрочки исполнения решения.

Прибыв на место, приставы столкнулись с полным нежеланием сторон уступать. Один из соседей отказывался двигать забор, аргументируя это наличием камеры наблюдения. Второй занимал выжидательную позицию. Перелом наступил, когда сотрудник службы напомнил обоим о перспективе уплаты исполнительского сбора в размере 10 000 рублей и растущих штрафных санкциях. Эти доводы сработали. Первый сосед оперативно убрал забор, сумев уйти от дополнительных взысканий. Второй демонтировал постройки с задержкой, из-за чего ему придется заплатить сбор.

Судебный пристав произвел перерасчёт всех неустоек и осуществил взаимозачет. Несмотря на это, одному из участников конфликта всё же предстоит выплатить оппоненту около 9 000 рублей. Контроль за окончательным исполнением судебного решения продолжается.