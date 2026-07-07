В Хабаровском крае золотодобытчики уничтожили более 800 деревьев ради канала

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела против работников золотодобывающей организации. При обустройстве руслоотводного канала они уничтожили сотни деревьев. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что работники коммерческой организации при обустройстве руслоотводного канала протяжённостью один километр вышли за пределы участка золотодобычи. При помощи экскаватора они сняли плодородный слой почвы, уничтожив при этом свыше 800 лесных насаждений — берёзу белую, лиственницу и ольху.
Причинённый почве и лесному фонду ущерб составил 2,7 миллиона рублей. По постановлению природоохранного прокурора органом следствия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — уничтожение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершённое в особо крупном размере. Виновным грозит серьёзное наказание.
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