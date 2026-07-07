В Хабаровском крае золотодобытчики уничтожили более 800 деревьев ради канала

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что работники коммерческой организации при обустройстве руслоотводного канала протяжённостью один километр вышли за пределы участка золотодобычи. При помощи экскаватора они сняли плодородный слой почвы, уничтожив при этом свыше 800 лесных насаждений — берёзу белую, лиственницу и ольху.