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Зеленский обвинил ЕС и НАТО в халатности после удара возмездия по Киеву

Зеленский потребовал от Запада поделиться разработками систем ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский после российского удара возмездия по Киеву обвинил страны Евросоюза и НАТО в халатности. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

«Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении [в вопросе разработок систем ПВО]. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями», — сказал киевский главарь.

Зеленский утверждает, что существующего количества комплексов Patriot недостаточно для удовлетворения всех потребностей Киева. Он намерен вновь поднять вопрос об увеличении поставок систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.

Ранее вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам на Украине. В Министерстве обороны РФ отметили, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.

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