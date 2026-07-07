Зеленский обвинил ЕС и НАТО в халатности после удара возмездия по Киеву

«Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении [в вопросе разработок систем ПВО]. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями», — сказал киевский главарь.
Зеленский утверждает, что существующего количества комплексов Patriot недостаточно для удовлетворения всех потребностей Киева. Он намерен вновь поднять вопрос об увеличении поставок систем ПВО на саммите НАТО в Анкаре.
Ранее вооруженные силы России в ответ на террористические атаки ВСУ нанесли массированный удар по объектам на Украине. В Министерстве обороны РФ отметили, что в результате были поражены предприятия военной промышленности и ТЭК в Киеве и Киевской области.
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