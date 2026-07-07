Минпросвещения РФ отменило домашние задания для первоклассников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий.
Об этом говорится в письме Минпросвещения РФ, сообщает ТАСС.
На сегодняшний день, в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций», которые разработаны Институтом стратегии развития образования по поручению Минпросвещения России, домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение не должно было уходить более одного часа.