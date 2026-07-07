Врач предупредил об инфекциях в открытых бассейнах летом

Врач предупредил об опасности открытых бассейнов. По словам специалиста, даже регулярное хлорирование не уничтожает все микроорганизмы, поэтому посетители могут столкнуться с различными инфекциями.
Как рассказал врач Дмитрий Галеев, дополнительными факторами риска становятся большое количество отдыхающих, а также попадание в воду пыли, насекомых, птиц и дождевой воды.
Среди наиболее распространённых проблем специалист назвал грибковые инфекции кожи и ногтей, которые легко передаются на влажных поверхностях вокруг бассейна. Через воду также можно заразиться бактериальным конъюнктивитом.
Кроме того, случайное заглатывание воды может привести к кишечным инфекциям. При наличии микроповреждений кожи существует риск передачи вирусов и бактерий, в том числе папилломавируса, контагиозного моллюска, стафилококка и синегнойной палочки.
«Людям с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями ходить в общественный бассейн нельзя. Рана в бассейне — это открытые ворота для инфекции. Хлор убивает не всё и не мгновенно», — подчеркнул Дмитрий Галеев.
Врач отметил, что здоровым людям купание обычно не представляет опасности при соблюдении простых правил: необходимо принимать душ до и после посещения бассейна, пользоваться резиновой обувью, защищать глаза и не купаться при повреждениях кожи.
Если после посещения бассейна появились зуд, раздражение кожи, покраснение глаз или расстройство желудка, специалист рекомендует обратиться к врачу, сообщает портал Vse42.ru.