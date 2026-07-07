Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач предупредил об инфекциях в открытых бассейнах летом

Эксперт также напомнил, кому общественные купальник посещать нельзя ни в коем случае.

Источник: Om1 Омск

Врач предупредил об опасности открытых бассейнов. По словам специалиста, даже регулярное хлорирование не уничтожает все микроорганизмы, поэтому посетители могут столкнуться с различными инфекциями.

Как рассказал врач Дмитрий Галеев, дополнительными факторами риска становятся большое количество отдыхающих, а также попадание в воду пыли, насекомых, птиц и дождевой воды.

Среди наиболее распространённых проблем специалист назвал грибковые инфекции кожи и ногтей, которые легко передаются на влажных поверхностях вокруг бассейна. Через воду также можно заразиться бактериальным конъюнктивитом.

Кроме того, случайное заглатывание воды может привести к кишечным инфекциям. При наличии микроповреждений кожи существует риск передачи вирусов и бактерий, в том числе папилломавируса, контагиозного моллюска, стафилококка и синегнойной палочки.

«Людям с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями ходить в общественный бассейн нельзя. Рана в бассейне — это открытые ворота для инфекции. Хлор убивает не всё и не мгновенно», — подчеркнул Дмитрий Галеев.

Врач отметил, что здоровым людям купание обычно не представляет опасности при соблюдении простых правил: необходимо принимать душ до и после посещения бассейна, пользоваться резиновой обувью, защищать глаза и не купаться при повреждениях кожи.

Если после посещения бассейна появились зуд, раздражение кожи, покраснение глаз или расстройство желудка, специалист рекомендует обратиться к врачу, сообщает портал Vse42.ru.