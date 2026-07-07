Врач предупредил об инфекциях в открытых бассейнах летом

«Людям с открытыми ранами, царапинами, послеоперационными швами или кожными заболеваниями ходить в общественный бассейн нельзя. Рана в бассейне — это открытые ворота для инфекции. Хлор убивает не всё и не мгновенно», — подчеркнул Дмитрий Галеев.