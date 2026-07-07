Роналду заявил, что обдумает свое будущее после вылета с ЧМ

Португальская сборная завершила выступление на мировом первенстве, уступив Испании в матче ⅛ финала со счетом 0:1. Ранее 41-летний форвард подтвердил, что нынешний чемпионат мира стал для него последним в качестве игрока национальной команды. При этом его контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» продолжает действовать еще один сезон.