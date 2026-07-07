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Роналду заявил, что обдумает свое будущее после вылета с ЧМ

Роналду в ближайшее время подумает о своем будущем.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что не станет принимать поспешных решений относительно продолжения карьеры после вылета команды с чемпионата мира. По его словам, в ближайшее время он намерен сосредоточиться на семье, а затем определить дальнейшие планы.

Португальская сборная завершила выступление на мировом первенстве, уступив Испании в матче ⅛ финала со счетом 0:1. Ранее 41-летний форвард подтвердил, что нынешний чемпионат мира стал для него последним в качестве игрока национальной команды. При этом его контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» продолжает действовать еще один сезон.

Роналду признался, что тяжело переживает завершение турнира, однако отметил, что покидает его с ощущением выполненного долга. Футболист подчеркнул, что полностью отдавался игре и считает подобные поражения неотъемлемой частью спортивной карьеры, где победы неизбежно сменяются неудачами.

Ранее сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду провёл последнюю игру за сборную Португалии, команда проиграла сборной Испании в ⅛ финала ЧМ-2026 и покидает чемпионат.