Водители жалуются на поломки двигателей после заправки бензина

Причиной жалоб стал временный возврат российских топливных компаний к производству бензина стандарта «Евро-3» для преодоления локального дефицита горючего, сообщает ИА DEITA.RU.
Главными жертвами понижения качества топлива стали современные китайские автомобили с турбированными двигателями прямого впрыска, которые стремительно заполонили российский рынок за последние два года, пишет портал Autonews.
В отличие от старых атмосферных моторов, эти высокотехнологичные агрегаты критически чувствительны к химическому составу горючего. Использование низкокачественного суррогата вызывает разрушительную детонацию — микровзрывы в камере сгорания, способные за считанные часы вывести из строя поршневую группу и катализаторы.
В сложившейся ситуации АЗС ссылаются на сертификаты соответствия, а автовладельцы не могут доказать вину заправок через экспертизу, ибо суды признают пробы недопустимыми доказательствами.
В результате дилеры массово отказывают автовладельцам в гарантийном ремонте, поскольку использование нестандартного топлива аннулирует обязательства производителя, перекладывая расходы на капитальный ремонт двигателей на собственников.