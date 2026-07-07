Водители жалуются на поломки двигателей после заправки бензина

В отличие от старых атмосферных моторов, эти высокотехнологичные агрегаты критически чувствительны к химическому составу горючего. Использование низкокачественного суррогата вызывает разрушительную детонацию — микровзрывы в камере сгорания, способные за считанные часы вывести из строя поршневую группу и катализаторы.