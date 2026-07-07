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Водители жалуются на поломки двигателей после заправки бензина

Автомобилисты по всей стране сообщают о потере тяги, металлическом звоне в цилиндрах и загорании индикатора «Check Engine» сразу после заправки на АЗС.

Источник: ДЕЙТА

Причиной жалоб стал временный возврат российских топливных компаний к производству бензина стандарта «Евро-3» для преодоления локального дефицита горючего, сообщает ИА DEITA.RU.

Главными жертвами понижения качества топлива стали современные китайские автомобили с турбированными двигателями прямого впрыска, которые стремительно заполонили российский рынок за последние два года, пишет портал Autonews.

В отличие от старых атмосферных моторов, эти высокотехнологичные агрегаты критически чувствительны к химическому составу горючего. Использование низкокачественного суррогата вызывает разрушительную детонацию — микровзрывы в камере сгорания, способные за считанные часы вывести из строя поршневую группу и катализаторы.

В сложившейся ситуации АЗС ссылаются на сертификаты соответствия, а автовладельцы не могут доказать вину заправок через экспертизу, ибо суды признают пробы недопустимыми доказательствами.

В результате дилеры массово отказывают автовладельцам в гарантийном ремонте, поскольку использование нестандартного топлива аннулирует обязательства производителя, перекладывая расходы на капитальный ремонт двигателей на собственников.