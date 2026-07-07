Новую выплату в Хабаровском крае и ЕАО получили больше 10 тысяч родителей

— Выплата полагается и тем родителям, кто уже оформил налоговый вычет за 2025 год. Например, на жилье, лечение или обучение. При этом выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов. Оформить поддержку могут оба работающих родителя, даже если они в разводе. В то же время обязательное условие — отсутствие долгов по алиментам. Иначе выплату получить невозможно, — отметила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.