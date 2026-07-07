Новую выплату в Хабаровском крае и ЕАО получили больше 10 тысяч родителей

Больше 10 тысяч родителей Хабаровского края и Еврейской автономии уже получили ежегодную семейную выплату, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ее стало оформлять Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО с 1 июня. Она полагается родителям, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше полутора прожиточных минимумов.
За первый месяц действия новой меры поддержки Соцфонд перечислил семьям 360 млн руб. на 23 тысячи детей. Средний размер выплаты составил 35 тысяч рублей.
В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна, потому что она зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный с работающих родителей по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной — 6%.
Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю — это и есть ежегодная семейная выплата.
В Хабаровском крае выплату получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает 32 451 рубля, в ЕАО — 33 249 рублей.
— Выплата полагается и тем родителям, кто уже оформил налоговый вычет за 2025 год. Например, на жилье, лечение или обучение. При этом выплата не уменьшается на сумму налоговых вычетов. Оформить поддержку могут оба работающих родителя, даже если они в разводе. В то же время обязательное условие — отсутствие долгов по алиментам. Иначе выплату получить невозможно, — отметила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Те, кто еще не подал заявление на новую выплату, сможет это сделать до 1 октября текущего года через «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда и МФЦ.
Обратиться в Социальный фонд за выплатой также могут усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).