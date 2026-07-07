Дмитрий Демешин поднял флаг Хабаровского края на самой высокой горе региона

Гора Берилл находится на самом севере региона, в Охотском округе, и является самой высокой точкой Хабаровского края. Ее высота — почти 3 тысячи метров над уровнем моря. Путь до этой горы занимает несколько дней. Сперва нужно прилететь в Охотск, затем отправиться в национальное село Арка, а оттуда пройти 200 километров на лодке вверх по реке. И после этого альпинистам придется пройти еще более 100 километров пешком по снегу с рюкзаками и снаряжением. Само восхождение на вершину горы и спуск с нее занимает 12 часов без перерыва. «Маршрут — не для новичков. Ледники, острые скалы, снежные карнизы. Без подготовки и серьезного снаряжения туда соваться нельзя. Но мы с ребятами дошли. И когда на вершине я поднял флаг Хабаровского края — честно, мурашки по спине. Огромное спасибо Виктору Решетникову из “Планеты Тайга” — за то, что был рядом на этом маршруте. И всем, кто помогал, кто верил, кто болел за нас внизу. Это не просто точка на карте. Это наша земля», — сказал губернатор Дмитрий Демешин.