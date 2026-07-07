Тестировать эмбрионы перед ЭКО по полису ОМС разрешили в России

Генетическое тестирование эмбрионов перед ЭКО теперь предоставляется в России бесплатно по полису ОМС. «Для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов», — прокомментировал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Специалист добавил, что возможность сделать ЭКО по ОМС появилась в России в 2013 году. Для этого необходимо пройти обследования, получить направление врача, подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о его проведении. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз. Источник: РИА Новости.