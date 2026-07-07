Жителей Хабаровского края приглашают на прослушивания к Олегу и Родиону Газмановым

На Дальнем Востоке стартует цикл отборочных туров в проект «Газманов-Родники». Сейчас открыт прием заявок на конкурс «Родники. Дальний Восток» — он объявлен специально для жителей ДФО. В Хабаровске прослушивания пройдут 10 июля в Краевом Дворце Дружбы «Русь». В этот же день состоится круглый стол для вокалистов, педагогов и работников культуры, а также благотворительный концерт с участием Родиона Газманова и артистов Движения. Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Финалисты встретятся 19 сентября в Биробиджане на большом концерте. Жюри во главе с народным артистом России Олегом Газмановым определит победителей «Родников-2026». Они автоматически пройдут в финал общероссийского конкурса «Родники-2026» и «Родники. Дети-2027».