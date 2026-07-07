В Иркутске на три месяца перекроют улицу Сибирских Партизан

Ранее КП-Иркутск рассказывала о ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе на трассе «Сибирь», где утром 6 июля столкнулись легковой автомобиль и автобус. Пострадали пять человек, включая 16-летнюю девушку, которая ехала на экзамен, и двух детей, а причиной аварии названо несоблюдение дистанции.