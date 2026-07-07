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В Иркутске на три месяца перекроют улицу Сибирских Партизан

Движение закроют с 27 июля до 15 октября на участке от Муравьёва до переулка Пулковский.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 27 июля изменится организация дорожного движения на улице Сибирских Партизан.

— Проезд транспорта будет полностью перекрыт на период с 6:00 27 июля до 22:00 15 октября, — сообщает администрация Иркутска.

Ограничения вводятся на отрезке от пересечения с улицей Муравьёва до переулка Пулковский.

Причиной перекрытия послужил плановый ремонт тепловых сетей на данном участке.

Водителей просят заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о ДТП со школьным автобусом в Тайшетском районе на трассе «Сибирь», где утром 6 июля столкнулись легковой автомобиль и автобус. Пострадали пять человек, включая 16-летнюю девушку, которая ехала на экзамен, и двух детей, а причиной аварии названо несоблюдение дистанции.