7 июля: какой сегодня церковный праздник

7 июля 2026 года, во вторник, в церкви празднуют рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн — самый почитаемый святой после Пресвятой Девы Марии. Церковь хранит память о его жизни и мученической кончине, установив в его честь семь праздников: 6 октября — Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 7 июля — Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (день строгого поста). 20 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (на следующий день после Крещения/Богоявления). 9 марта — Первое и второе обретение честной главы пророка. 7 июня — Третье обретение честной главы пророка. 25 октября — Перенесение десницы (правой руки) святого из Мальты в Гатчину. Иоанн родился в семье священника Захарии и праведной Елизаветы. По преданиям, о будущем его появлении на свет архангел Гавриил возвестил его отца, когда тот служил в храме. В младенчестве Иоанн Божьей милостью избежал смерти во время избиения вифлеемских младенцев. Он вырос в пустыне, ведя строгую подвижническую жизнь. Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его. В возрасте 30 лет пророк вышел к берегам Иордана для проповеди покаяния. Его крещение символизировало нравственную готовность людей принять Мессию (Христа). Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом. Когда ожидание Спасителя достигло пика, креститься пришел Сам Иисус Христос. По преданиям, при этом событии с небес сошел Святой Дух в виде голубя, и Бог Отец свидетельствовал о Сыне. Пророк смело обличал грехи сильных мира сего за что принял мучения. Царь Ирод Антипа заключил его в темницу за то, что Иоанн осуждал незаконное сожительство царя с Иродиадой (женой своего брата). Во время пира падчерица Ирода Саломия потребовала в награду за танец голову Иоанна на блюде. Хотя царь боялся гнева народа, он исполнил просьбу. После усекновения главы последователи пророка перенесли его останки и похоронили в Севастии. Каких еще святых чтут сегодня Кроме того, в этот день в церкви вспоминают о мученическом подвиге семи братий: Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV). Чтут преподобного Антония Дымского, Новгородского (1224), а также праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских, Новгородских (1566—1569). 7 июля 2026 года приходится на период Петрова поста. Во вторник постящимся можно включать в свой рацион блюда из рыбы.