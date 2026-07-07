Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи могут проверить наличие топлива на АЗС по интерактивной карте

Данные о запасах топлива собирают с помощью опросов автомобилистов после оплаты топлива на АЗС.

Источник: Om1 Омск

В России заработала интерактивная карта, на которой можно проверить наличие топлива на автозаправочных станциях. Сервис запустило цифровое подразделение «Т-Банка». На карте представлены, в том числе, АЗС Омска.

Заправочные станции отмечены разными цветами. Зелёный означает, что топливо есть в наличии, красный — что его нет. Жёлтым обозначены АЗС с противоречивой информацией, а серым — станции, сведения о которых могли устареть.

Данные поступают от клиентов банка, которые недавно оплатили топливо на конкретной АЗС. После оплаты приложение предлагает им ответить на вопрос о наличии бензина.

Важно: разработчики предупреждают, что информация основана только на ответах пользователей, поэтому её достоверность и актуальность не гарантируются. Перед поездкой автомобилистам стоит дополнительно уточнять наличие нужного вида топлива на выбранной заправке.

После атаки беспилотников на Омский нефтезавод омичи начали создавать искусственный ажиотаж на АЗС. По словам очевидцев, автовладельцы выстраивались в огромные очереди, чтобы получить топливо.

Напомним, что в регионе действуют ограничения на продажу топлива на АЗС. Омичи могут заправлять за один раз не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше