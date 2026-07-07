Новосибирцам рассказали, выгодно ли брать отпуск в августе

Отпуск в августе 2026 года может оказаться менее выгодным, чем в июле, из-за разницы в количестве рабочих дней. Экономист Игорь Балыбин объяснил «Газете.Ru», что отпускные рассчитываются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные рабочие дни месяца.
При зарплате 100 тысяч рублей и отпуске на 14 дней в июле работник получит 98,5 тысяч рублей (отпускные плюс зарплата за оставшиеся дни), а в августе — всего 94,4 тысячи рублей из-за меньшего числа рабочих дней. В сентябре аналогичный отпуск принесет около 96,55 тысяч рублей.
Эксперт напомнил, что отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три дня до начала отдыха.