Магаданские спасатели обследовали 52 километра берега в поисках пропавших туристов

В Магаданской области продолжаются поиски зарегистрированной туристической группы, которая не вышла на связь в установленное время. Спасатели МЧС расширяют зону поиска. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, спасатели МЧС России и специалисты поисково-спасательного центра уже обследовали 52 километра береговой полосы реки Армань. Проводится осмотр акватории в районе посёлка Мадаун. Также ведётся дежурство у контрольной точки завершения маршрута туристической группы. В наземной группировке на месте работают 11 человек и семь единиц техники.
Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области на борту находится в готовности. Вылет запланирован по метеоусловиям. Поисковые мероприятия продолжаются.
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