Епископ Гедеон: ПЦУ и греко-католики хотят объединения на почве русофобии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) хотят объединиться на почве ненависти ко всему русскому, несмотря на серьезные канонические различия. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ УПЦ на покое Гедеон (Харон).
«Греко-католики, которые сегодня уже чуть ли не хотят соединиться с ПЦУ, невзирая ни на какие каноны и так далее. Они вот заявили недавно, глава греко-католической церкви, что он готов с ПЦУ соединиться, их ничего уже не разъединяет. Потому что у них одна идея — это ненависть ко всему русскому», — сказал епископ канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Он также отметил, что сейчас на Украине немало людей, которые переходят в каноническую УПЦ из греко-католической церкви.
О церковной ситуации на Украине после 2018 года.
В 2018 году в Киеве после так называемого объединительного собора из двух раскольнических церковных структур — УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — была создана ПЦУ, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Накануне собора по требованию Варфоломея было принято решение о ликвидации УПЦ Киевского патриархата. Главой новой церкви был избран Епифаний Думенко.
Украинская православная церковь (самоуправляемая церковь с правами широкой автономии в составе Московского патриархата) является единственной канонической (т. е. организованной согласно решениям Вселенских соборов IV-VIII вв. и признанной другими историческими церквами) православной юрисдикцией на территории Украины.
РПЦ и Украинская православная церковь не признают канонического статуса ПЦУ. РПЦ и УПЦ считают и томос об автокефалии, и «объединительный собор» в Киеве «канонически ничтожными». В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его сближение с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.
В свою очередь глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук ранее заявлял, что УГКЦ стремится к объединению с ПЦУ. Не отрицал возможность объединения и глава ПЦУ Епифаний.