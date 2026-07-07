Епископ Гедеон: ПЦУ и греко-католики хотят объединения на почве русофобии

«Греко-католики, которые сегодня уже чуть ли не хотят соединиться с ПЦУ, невзирая ни на какие каноны и так далее. Они вот заявили недавно, глава греко-католической церкви, что он готов с ПЦУ соединиться, их ничего уже не разъединяет. Потому что у них одна идея — это ненависть ко всему русскому», — сказал епископ канонической Украинской православной церкви (УПЦ).