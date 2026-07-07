Из Омска стали отменять рейсы в Казахстан

По состоянию на 7:30 вторника, 7 июля 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта появились сведения об отмене двух рейсов по маршруту Омск — Астана. Первый из бортов должен был стартовать в столицу соседнего государства в 11:00, тогда как второй предполагался вечером — в 20:10. Еще одна отмена зафиксирована накануне вечером. Примечательно, что один вылет в Астану все-таки состоялся: борт, который должен был отправиться в 11:00 накануне, стартовал в 5:00, следует из информации воздушной гавани.
Наряду с этим, продолжается ожидание пассажиров рейсов до Сургута (задержан до 11:10, изначально планируемое время вылета 16:35 6 июля) и Санкт-Петербурга (предварительно, намеченный на 17:30 6 июля рейс стартует в 11:30). Стоит напомнить, что накануне в Омском аэропорту временно приостанавливали прием и «выпуск» воздушных судов из соображений безопасности.
Также объявлено о переносе двух вылетов «текущего дня» в Санкт-Петербург: первый из них вместо 8:20 может состояться в 11:30, во втором случае задержка может составить порядка двух часов, до 19:10.
Еще одним направлением с продолжительным «сбоем» графика является Омск — Сочи: на момент публикации запланированный на 7:10 рейс перенесен на 12:40.