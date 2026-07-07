Из Омска стали отменять рейсы в Казахстан

По состоянию на 7:30 вторника, 7 июля 2026 года, на онлайн-табло Омского аэропорта появились сведения об отмене двух рейсов по маршруту Омск — Астана. Первый из бортов должен был стартовать в столицу соседнего государства в 11:00, тогда как второй предполагался вечером — в 20:10. Еще одна отмена зафиксирована накануне вечером. Примечательно, что один вылет в Астану все-таки состоялся: борт, который должен был отправиться в 11:00 накануне, стартовал в 5:00, следует из информации воздушной гавани.