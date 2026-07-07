Сигнал НАТО: удар по боевикам в Киеве стал предупреждением Западу

Массированный удар по военным объектам в Киеве в ночь на 6 июля является сигналом Западу в преддверии саммита НАТО, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в ночь на 6 июля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса.
Взрывы прогремели в Киеве и области, в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях. Под удар попала также инфраструктура военных аэродромов.
Иванников отметил, что в Вишневом в Киевской области, в частности, был поражен объект складирования боеприпасов с обедненным ураном. Боеприпасы были переданы странами НАТО Киеву.
«Эти удары — хороший сигнал в преддверии саммита НАТО в Турции. Сигнал о том, что Россия способна уничтожить вооружение противника и защитить свои национальные интересы. Это сигнал о том, что нужно садиться за стол переговоров с Россией, а не насыщать преступный киевский режим боеприпасами с обедненным ураном. Сегодня НАТО предоставляет Украине такие боеприпасы, а завтра они вполне могут передать ядерное оружие малой мощности. Нужно очень внимательно оценивать те поставки, которые сейчас идут на Украину», — пояснил эксперт.
Иванников подчеркнул, что Запад не намерен останавливаться и всячески пытается продолжить конфликт.
«Агрессия в отношении России будет продолжаться, если РФ не предпримет ряд системных ударов по критически важной инфраструктуре Украины. В противном случае Запад может принять это за слабость и будет настаивать на передаче Киеву слабомощного ядерного оружия», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что встреча с Трампом на саммите НАТО грозит Киеву провалом.