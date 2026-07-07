Хабаровские депутаты предложили новую льготу для бойцов СВО с детьми

Хабаровские депутаты предложили освободить семьи участников СВО от платы за детские сады, которые находятся в ведении Минобороны России. Инициативу на общем собрании Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» представил председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов, сообщили в краевом парламенте.
Сейчас на Дальнем Востоке для семей участников СВО уже действует ряд мер поддержки. В том числе родители освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах.
Но с ведомственными садами Минобороны возникла правовая ловушка. В одном только Хабаровском крае таких дошкольных учреждений 10, их посещают больше 500 детей, причём около 90% — дети участников СВО. При этом краевой бюджет не может субсидировать федеральные учреждения, а действующий приказ Минобороны не предусматривает освобождение таких семей от платы.
Из-за этого дети участников СВО оказались в разных условиях. Если ребёнок ходит в муниципальный сад, семья не платит, а если в детсад Минобороны — родители вынуждены платить на общих основаниях.
«Необходимо установить единый, равный подход к семьям участников СВО, чьи дети ходят в детские сады разной ведомственной принадлежности», — подчеркнул председатель Законодательной Думы Хабаровского края Николай Шевцов.
Депутаты единогласно поддержали обращение к министру обороны РФ Андрею Белоусову. В нём предлагается изменить приказ Минобороны и освободить участников СВО от платы за присмотр и уход за детьми в ведомственных дошкольных учреждениях.