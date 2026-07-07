Хабаровские депутаты предложили новую льготу для бойцов СВО с детьми

Но с ведомственными садами Минобороны возникла правовая ловушка. В одном только Хабаровском крае таких дошкольных учреждений 10, их посещают больше 500 детей, причём около 90% — дети участников СВО. При этом краевой бюджет не может субсидировать федеральные учреждения, а действующий приказ Минобороны не предусматривает освобождение таких семей от платы.