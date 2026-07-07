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Стало известно, кто стоит за рассылкой рекламы наркотиков россиянам

РИА Новости: рекламу наркотиков россиянам присылают с украинских аккаунтов.

Источник: Комсомольская правда

Пользователям в России приходят сообщения с украинских аккаунтов, содержащие рекламу наркотических веществ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, убедившись в этом на личном примере.

Рассылка пришла журналисту агентства неожиданно: он не подписывался на отправителя и не вступал с ним в переписку.

Сообщение пришло с аккаунта, привязанного к украинскому номеру. В профиле значилось имя «Денис Гитлер». Сама рассылка содержит ссылки на Telegram-ботов, предлагающих покупку наркотиков, а также ссылки на даркнет-ресурсы.

По данным СВР России, латиноамериканские наркокартели используют Украину в качестве безопасного транзитного маршрута для поставок наркотиков в Европу. Так, киевские власти заинтересованы в получении дохода от такого транзита на фоне неспособности западных партнеров полностью покрывать растущие финансовые потребности Киева.