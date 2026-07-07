Стало известно, кто стоит за рассылкой рекламы наркотиков россиянам

Сообщение пришло с аккаунта, привязанного к украинскому номеру. В профиле значилось имя «Денис Гитлер». Сама рассылка содержит ссылки на Telegram-ботов, предлагающих покупку наркотиков, а также ссылки на даркнет-ресурсы.