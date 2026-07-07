В Красноярске завершились межрегиональные соревнования по лапте

Среди юниорок золото завоевала команда Томской области, а серебро взяла сборная Красноярского края. Среди юниоров первое место заняла Омская область, а серебро досталось Томской области. Таким образом, эти команды отобрались в финальную часть соревнований, которая пройдет с 1 по 7 августа в городе Волжский, отмечает пресс-служба крайспорта.