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В Красноярске завершились межрегиональные соревнования по лапте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Юность» прошли межрегиональные соревнования по лапте — отборочный этап XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На стадионе «Юность» прошли межрегиональные соревнования по лапте — отборочный этап XIII летней Спартакиады учащихся России 2026 года.

Семь команд выявляли сильнейших в течение пяти соревновательных дней.

Среди юниорок золото завоевала команда Томской области, а серебро взяла сборная Красноярского края. Среди юниоров первое место заняла Омская область, а серебро досталось Томской области. Таким образом, эти команды отобрались в финальную часть соревнований, которая пройдет с 1 по 7 августа в городе Волжский, отмечает пресс-служба крайспорта.

Бронзовыми призерами среди юниоров стали красноярцы, а среди юниорок представительницы Амурской области.