Диетолог Кованова объяснила, как выбирать правильный ранний арбуз

Ранние арбузы манят покупателей алой сахарной мякотью. Какую опасность они могут таить и как выбрать самую правильную ягоду, рассказала в эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
«Ранние арбузы употреблять в пищу можно. Лучше отказаться от сверхспелых на вид. Слишком красивые арбузы с сухим хвостиком, похожие на традиционные поздние, могут таить опасность, связанную с нарушением условий выращивания и хранения», — объяснила она.
Эксперт подчеркнула, что кожура арбуза должна быть плотной, без дефектов.
«Избегайте надрезов, вмятин. Обращайте внимание на ровность цвета. Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые — нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат — не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется», — отметила Кованова.
Диетолог уточнила, что нужно обратить внимание на то, как поведет себя арбуз, когда его разрежут.
«Если при надрезе сильно темнеет, пенится — такой арбуз лучше не есть никому», — добавила она.