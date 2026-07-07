Диетолог Кованова объяснила, как выбирать правильный ранний арбуз

«Избегайте надрезов, вмятин. Обращайте внимание на ровность цвета. Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые — нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат — не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется», — отметила Кованова.