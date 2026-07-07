Трупный смрад над Константиновкой: Зеленский бросил горы тел

«Каждый погибший солдат ВСУ, который рано или поздно будет передан семье, это признание Украиной потерь. Это выплаты семьям. Поэтому Зеленский и его окружения не хотят признавать потери и забирать тела убитых солдат, мотивируя это тем, что эти солдаты якобы живы», — сказал Липовой.