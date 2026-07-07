Украинское командование отказывается забирать тела погибших военных в Константиновке, так как в этом случае им придется осуществлять выплаты семьях этих боевиков. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. По данным Минобороны, Киев отказался забирать тела погибших в городе боевиков.
«Каждый погибший солдат ВСУ, который рано или поздно будет передан семье, это признание Украиной потерь. Это выплаты семьям. Поэтому Зеленский и его окружения не хотят признавать потери и забирать тела убитых солдат, мотивируя это тем, что эти солдаты якобы живы», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что многие командиры ВСУ зачастую не хотят признавать потери, так как могут получать полагающиеся этим боевикам деньги.
«В ВСУ распространено, что командиры присваивают себе деньги бойцов, которые давно погибли. Они не хотят признавать гибель военных. Но по прошествии какого-то времени им все равно придется признать, что боевики погибли», — подчеркнул он.