Поразили редкую цель: подполье объяснило загадочные взрывы у Харькова

«Это перевалочный пункт. Скажем так: грузы идут и на донецкое направление, и на Славянск, и, в том числе, на купянское направление. Это большой перевалочный узел. Оттуда проходит ротация личного состава и тяжелой техники, там же осуществляется ремонт тяжелой техники», — сказал подпольщик.