Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивном комментарии aif.ru разъяснил стратегическую роль города Изюм в Харьковской области, назвав его «большим перевалочным узлом», который критически важен для снабжения украинской группировки. По его словам, через этот хаб идут грузы и резервы для нескольких ключевых направлений фронта.
Как сообщалось, в Киеве и Изюме в ночь 6 июля прогремели мощные взрывы.
Лебедев подчеркнул, что город необходимо планомерно уничтожать как логистический центр, поскольку он обеспечивает жизнедеятельность второй линии обороны ВСУ.
«Это перевалочный пункт. Скажем так: грузы идут и на донецкое направление, и на Славянск, и, в том числе, на купянское направление. Это большой перевалочный узел. Оттуда проходит ротация личного состава и тяжелой техники, там же осуществляется ремонт тяжелой техники», — сказал подпольщик.
Комментируя последние удары, Лебедев добавил, что спектр поражаемых целей в городе может быть максимально широким — от складов с горюче-смазочными материалами до пунктов дислокации элитных подразделений операторов дронов и артиллерии.
«Это вторая линия обороны, это снабжение и логистика. В общем, этот город надо “тушить”», — резюмировал Лебедев.
Ранее Лебедев сообщил, что в Изюме могли уничтожить бригады дальнобойных артиллеристов ВСУ. Также ударам могли подвергнуться подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов, ответственных за атаки на территорию России.
Как отмечал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, силы ПВО Украины не смогли противостоять массированному удару ВС РФ в ночь на 6 июля из-за нехватки ракет.