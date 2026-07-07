Восхищенный Эрмитажем Трамп посещал Ленинград почти 40 лет назад

В Ленинграде Трамп, которому тогда только исполнился 41 год, ознакомился с основными достопримечательностями. Бизнесмен посетил Дворцовую площадь, свидетельствуют архивные кадры, и прогулялся с тогдашней женой Иваной Трамп по Петергофу, реставрация главных красот которого была к тому моменту как раз в целом завершена.