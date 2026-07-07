Восхищенный Эрмитажем Трамп посещал Ленинград почти 40 лет назад

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Выразивший в разговоре с президентом России Владимиром Путиным восхищение Государственным Эрмитажем американский президент Дональд Трамп уже посещал Санкт-Петербург и знакомился с его достопримечательностями, убедился корреспондент ТАСС.
Об отзыве Трампа о России журналистам сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. В том же разговоре Владимир Путин отметил, что у его американского коллеги есть постоянное приглашение посетить Россию.
Фотохроника ТАСС хранит снимки 1987 года, сделанные во время поездки по России тогда еще предпринимателя Дональда Трампа. Поездка происходила по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму (Госкоминтуриста).
Дональд Трамп, как сам он рассказывал в многочисленных интервью и своей книге «Искусство заключать сделки», заинтересовался идеей построить отели в Москве — по его словам, прямо напротив Кремля — и в Ленинграде, что сделала возможным перестройка в СССР. Трамп высоко отзывался о переговорных качествах советских представителей.
В Ленинграде Трамп, которому тогда только исполнился 41 год, ознакомился с основными достопримечательностями. Бизнесмен посетил Дворцовую площадь, свидетельствуют архивные кадры, и прогулялся с тогдашней женой Иваной Трамп по Петергофу, реставрация главных красот которого была к тому моменту как раз в целом завершена.