В Приангарье задержали водителя Audi, угрожавшего полицейскому на АЗС

Напомним, что мужчина на Audi Q7 хотел без очереди заправиться на АЗС в Усть-Ордынском. Ему сделали замечания, на которые он не реагировал. Подошедшего полицейского он в грубой форме оскорблял и угрожал ему, из-за чего тому пришлось обнажить табельный пистолет. Все это попало на видео, разлетевшееся по соцсетям. Сам инцидент произошел ночью 5 июля.