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В Приангарье задержали водителя Audi, угрожавшего полицейскому на АЗС

Выяснилось, что он имеет судимость.

Источник: МВД Медиа

В Иркутской области задержали водителя, который угрожал полицейскому на АЗС в Усть-Ордынском. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Личность фигуранта установлена. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Возбуждено два уголовных дела по статьям 318 и 319 УК РФ.

Кадры задержания фигуранта попали на видео. На видео полуголого мужчину ведут в отдел на допрос. Мужчина признался, что оскорбил сразу троих человек. Не только сотрудника полиции, но также девушку и мужчину. Он принес извинения, добавив, что имеет судимость по 158-й и 319-й статье УК РФ.

Напомним, что мужчина на Audi Q7 хотел без очереди заправиться на АЗС в Усть-Ордынском. Ему сделали замечания, на которые он не реагировал. Подошедшего полицейского он в грубой форме оскорблял и угрожал ему, из-за чего тому пришлось обнажить табельный пистолет. Все это попало на видео, разлетевшееся по соцсетям. Сам инцидент произошел ночью 5 июля.

Добавим, что в Иркутской области, как и в ряде других регионов, наблюдаются проблемы с бензином.

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