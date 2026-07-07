На подлете к Москве сбили 27 беспилотников

Силы ПВО перехватили за ночь 27 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. Экстренные службы работают на месте падения БПЛА, заявил господин Собянин.
В каких районах сбили БПЛА, глава города не уточнил. О пострадавших не сообщается.
Ранее Росавиация сообщила о вводе частичных ограничений для аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево. Жуковский остановил работу полностью.
Новость обновлена в 5:19 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у Москвы.