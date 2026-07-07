Житель Минусинска погасил 2 миллиона долга после ареста автомобиля

В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12% от суммы долга. А также установил, что в собственности мужчины есть иномарка Toyota Rav 4 2014 года выпуска. И наложил на нее арест.