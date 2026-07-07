Житель Минусинска погасил 2 миллиона долга после ареста автомобиля

Житель Минусинска, в недавнем прошлом предприниматель, накопил крупные долги, на него было заведено 10 исполнительных производств на сумму более 2,3 миллиона рублей. Однако он игнорировал все попытки судебного пристава исполнить решение суда по-хорошему. Даже предупреждение о мерах принудительного взыскания не возымели действия.
В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 12% от суммы долга. А также установил, что в собственности мужчины есть иномарка Toyota Rav 4 2014 года выпуска. И наложил на нее арест.
Минусинец, осознав, что может лишиться автомобиля, довольно быстро нашел деньги и перевел все, что за ним числилось, по назначению. Исполнительский сбор, кстати, составил 163 тысячи рублей.