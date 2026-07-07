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Рухнет ли Ерофей Хабаров на брусчатку?: смотрим фото монумента на привокзальной площади Хабаровска

Памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади Хабаровска сегодня в удручающем состоянии. Постамент покрыт глубокими трещинами, которые с каждым годом расширяются. Кажется, еще немного, и конструкция может не выдержать. Сейчас проблему подняли общественники. Они начали разбираться, какие работы необходимо запланировать и сколько это будет стоить. Но главный вопрос: найдут ли их предложения отклик у властей и будет ли ремонт? Ерофей Хабаров стоит здесь с 29 мая 1958 года. В день столетия города его открывали с почетом. За долгие десятилетия он пережил несколько реставраций. Последний раз работы проводили в 2019 году. Но дальневосточная погода сделала свое дело. Сейчас памятник нуждается в серьезном вмешательстве. Если не принять меры, ситуация будет только ухудшаться. И тогда город может потерять один из своих главных символов.

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Памятник Ерофею Хабарову на привокзальной площади Хабаровска сегодня в удручающем состоянии. Постамент покрыт глубокими трещинами, которые с каждым годом расширяются. Кажется, еще немного, и конструкция может не выдержать.

Сейчас проблему подняли общественники. Они начали разбираться, какие работы необходимо запланировать и сколько это будет стоить. Но главный вопрос: найдут ли их предложения отклик у властей и будет ли ремонт?

Ерофей Хабаров стоит здесь с 29 мая 1958 года. В день столетия города его открывали с почетом. За долгие десятилетия он пережил несколько реставраций. Последний раз работы проводили в 2019 году. Но дальневосточная погода сделала свое дело. Сейчас памятник нуждается в серьезном вмешательстве. Если не принять меры, ситуация будет только ухудшаться. И тогда город может потерять один из своих главных символов.