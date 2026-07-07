Новое возмездие за атаки РФ: град ударов снёс все главные цели на Украине

Россия в ответ на атаки беспилотников методично уничтожает военную и критическую инфраструктуру Украины в ежедневном режиме. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Он подчеркнул, что масштаб российских атак значительно превосходит действия противника.
«Нужно понимать, что Россия ежедневно наносит комбинированные ракетно-беспилотные удары по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Количество одновременно участвующих в атаке беспилотников с нашей стороны уже гораздо больше тысячи», — сказал эксперт.
При этом Кондратьев отметил разницу в информационной подаче: если противник действует шумно, то российское военное ведомство работает планомерно.
«Наши удары по своему количеству гораздо выше, нежели запускают ВСУ по нам. Просто они не так сильно освещаются прессой. Не нужно ждать какого-то удара возмездия — эти удары происходят каждый день в очень большом количестве. Мы гораздо системнее уничтожаем военную и критическую инфраструктуру противника», — заключил эксперт.
Ранее Кондратьев сообщил, откуда беспилотники атаковали Санкт-Петербург и Севастополь, а также раскрыл точки запуска БПЛА для атак Ярославля 6 июля.
Как он отмечал, Россия выбирает для ответных ударов стратегические цели ВСУ: это военные заводы, склады и транспортно-логистические центры, которые занимаются, в том числе, доставкой беспилотных систем вооружения на фронт. Также вычисляются и поражаются мобильные группы запуска БПЛА.
Напомним, министерство обороны проинформировало о том, что российские вооруженные силы планируют увеличить число и интенсивность ответных атак по территории Украины.