Раскрыта тайна Зеленского в Константиновке: главная новость СВО 7 июля

Ситуация усугубляется еще и тотальным мародерством в рядах самих ВСУ. Липовой обратил внимание на то, что в украинской армии широко распространена практика, когда командиры присваивают себе денежное довольствие бойцов, давно погибших в боях. Именно поэтому командиры зачастую не хотят официально признавать гибель подчиненных — это лишает их возможности получать деньги с мертвых душ.