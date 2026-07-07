Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки, которая являлась ключевым оборонным узлом украинской армии. Однако Владимир Зеленский, по традиции, отказывается признавать потерю, и, как подчеркивают военные эксперты, это поведение стало уже системным.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что глава киевского режима до последнего не признает своих поражений, чтобы сохранить лицо перед западными кураторами.
«Зеленский в этот раз остался верен себе, не признав потерю Константиновки, так как это крупный оборонный узел», — заявил Липовой.
По его словам, теперь Киев будет выпрашивать у Запада еще больше вооружений и денег на «оборону», которая уже фактически провалена.
По данным Министерства обороны России, украинское командование в панике отказалось забирать тела погибших в городе боевиков. Как рассказал генерал Липовой, наших подразделения, как правило, собирают тела украинских военных и помещают их в безопасные места хранения — морозильники, чтобы потом через посредников решить вопрос передачи трупов Киеву.
Отказ украинских властей забирать своих же бойцов имеет циничную подоплеку. Липовой подчеркнул, что это напрямую связано с нежеланием признавать колоссальные потери и тратить бюджетные деньги.
«Каждый погибший солдат ВСУ, который рано или поздно будет передан семье, это признание Украиной потерь. Это выплаты семьям. Поэтому Зеленский и его окружение не хотят признавать потери и забирать тела убитых солдат, мотивируя это тем, что эти солдаты якобы живы», — пояснил военачальник.
Ситуация усугубляется еще и тотальным мародерством в рядах самих ВСУ. Липовой обратил внимание на то, что в украинской армии широко распространена практика, когда командиры присваивают себе денежное довольствие бойцов, давно погибших в боях. Именно поэтому командиры зачастую не хотят официально признавать гибель подчиненных — это лишает их возможности получать деньги с мертвых душ.
«Но по прошествии какого-то времени им все равно придется признать, что боевики погибли», — резюмировал генерал.