Сборная Бельгии выиграла у команды США и вышла в ¼ финала ЧМ

Сборная Бельгии в четвертый раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1986 году бельгийцы заняли четвертое место, в 2014 году выбыли из борьбы в ¼ финала, а в 2018-м стали третьими. На прошлом чемпионате мира сборная Бельгии не смогла выйти из группы. Сборная США не смогла выйти в четвертьфинал впервые с 2002 года. Американцы в четвертый раз с 2010 года выбыли из борьбы на стадии ⅛ финала.