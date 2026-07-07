Сборная Бельгии выиграла у команды США и вышла в ¼ финала ЧМ

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии со счетом 4:1 обыграли команду США в матче ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Встреча прошла в Сиэтле (США).
У сборной Бельгии голы забили Шарль де Кетеларе (9-я и 33-я минуты), Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). В составе команды США отличился Малик Тиллман (31).
В стартовом составе сборной США на поле вышел Фоларин Балогун. Он был удален в предыдущем матче с боснийцами (2:0), но его дисквалификация была приостановлена дисциплинарным комитетом Международной федерации футбола.
В ¼ финала бельгийцы сыграют со сборной Испании. Встреча пройдет 10 июля.
Сборная Бельгии в четвертый раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В 1986 году бельгийцы заняли четвертое место, в 2014 году выбыли из борьбы в ¼ финала, а в 2018-м стали третьими. На прошлом чемпионате мира сборная Бельгии не смогла выйти из группы. Сборная США не смогла выйти в четвертьфинал впервые с 2002 года. Американцы в четвертый раз с 2010 года выбыли из борьбы на стадии ⅛ финала.