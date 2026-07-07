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В Красноярском крае выявили более 23 тысяч новых случаев ожирения

В 2025 году среди жителей Красноярского края было зарегистрировано 23 146 новых случаев заболевания ожирением, сообщили в Роспотребнадзоре.

В 2025 году среди жителей Красноярского края было зарегистрировано 23 146 новых случаев заболевания ожирением, сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в основном проблемой лишнего веса страдают взрослые, чаще всего — женщины.

Озвучивая неутешительную статистику, врачи призывают соблюдать основные меры профилактики ожирения, среди которых: здоровый рацион питания; ежедневная физическая активность; контроль за стрессом и качеством сна; прохождение регулярных медицинских осмотров, которые позволят вовремя выявить проблемы со здоровьем.

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