В Красноярском крае выявили более 23 тысяч новых случаев ожирения

В 2025 году среди жителей Красноярского края было зарегистрировано 23 146 новых случаев заболевания ожирением, сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что в основном проблемой лишнего веса страдают взрослые, чаще всего — женщины.
Озвучивая неутешительную статистику, врачи призывают соблюдать основные меры профилактики ожирения, среди которых: здоровый рацион питания; ежедневная физическая активность; контроль за стрессом и качеством сна; прохождение регулярных медицинских осмотров, которые позволят вовремя выявить проблемы со здоровьем.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.