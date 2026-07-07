Более 160 кг черной икры и осетровых изъяли у жителя Амурского района

Инспекторы ДПС остановили автомобиль ночью. В ходе досмотра 61-летний водитель рассказал, что перевозит мешки с сазаном — сотрудники ДПС усомнились в этом и вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла один пол-литровый контейнер с черной икрой и мешки с частями осетровых видов рыб. Общий вес изъятой рыбы составил 164 кг. Подозреваемый рассказал, что когда он находился в Амурске, незнакомый мужчина предложил ему подработку — перевезти деликатес. Фигурант согласился и купил за 6 тысяч рублей 3 мешка краснокнижной рыбы и контейнер с черной икрой. Он повез незаконный груз в Комсомольск-на-Амуре, чтобы перепродать. Возбуждено уголовное дело, с фигуранта взяли обязательство о явке. Изъятое помещено на ответственное хранение, автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.