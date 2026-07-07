Кличко высказался об обороне Киева после удара возмездия

План обороны Киева до сих пор не согласован из-за разногласий между городской администрацией и центральными властями. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политик уточнил, что договоренности о совместном финансировании мероприятий по укреплению Киева, организационных вопросах и правовом обеспечении части мер государством не выполняются.
«Мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, не приносящие результата для сотрудничества», — написал он в телеграм-канале.
Кличко подчеркнул, что укрепление обороны столицы требует более ответственного подхода. По его словам, устойчивость Киева напрямую связана с безопасностью всей Украины.
Напомним, вооруженные силы России в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по объектам на Украине.
Ранее британский журнал Economist признал Киев непригодным для жизни городом. Украинская столица заняла 166-е место из 173 возможных, расположившись ниже, в частности, столицы Зимбабве Хараре. Годом ранее Киев находился на 165-й позиции.