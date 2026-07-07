Красноярские театры ушли на каникулы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские театры завершают творческий сезон. Труппы уходят в летний отпуск, а здания готовят к премьерам будущего театрального года.
Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского традиционно завершил сезон масштабным концертом «Гала-опера». Напомним, 2 и 3 июля театр представил премьеру оперы Владимира Ребикова «Тэа».
Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина закрыл Большую сцену и переместился на Сцену на крыше. Там в течение лета будут проходить концерты, перформансы и интерактивные спектакли.
Красноярский музыкальный театр также закрыл сезон. В этом году команда театра создала пять спектаклей и, несмотря на ремонт, смог сохранить и даже нарастить аудиторию.
Красноярский театр кукол ушел в небольшой отпуск, однако уже открыта афиша на август.