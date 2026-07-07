В Перми начался второй этап приема первоклассников в школы

Второй этап приемной кампании продлится до заполнения свободных мест, но завершится не позднее 5 сентября. В этот период родители могут подать документы в любую школу города, где есть свободные места. На сегодняшний день в образовательных учреждениях Перми остается более тысячи вакансий для будущих первоклассников.