Дорожную карту по вывозу мусора разработают в Красноярске

Губернатор Михаил Котюков поручил убрать мусор с улиц Красноярска до конца года. Об этом глава региона заявил по итогам заседания президиума правительства края.
Он поставил задачу полностью стабилизировать ситуацию с вывозом твёрдых коммунальных отходов в краевом центре.
«Мусора на улицах Красноярска быть не должно! До конца месяца необходимо разработать “дорожную карту” по развитию инфраструктуры в этой сфере», — заявил Котюков..
В 2026 году в Красноярском крае закупят почти пять тысяч контейнеров (2,5 тысячи уже поступили в территории) и обустроят более 2,1 тысячи площадок. В краевом центре за счёт краевого и городского бюджетов планируется создать более 400 мест накопления отходов и установить свыше 1,6 тысячи контейнеров.
Кроме того, региональные операторы приобретут более 40 единиц техники.
Ранее мы сообщали, что задержана женщина, напавшая на 8-летнюю девочку в Красноярске.