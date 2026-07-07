Дорожную карту по вывозу мусора разработают в Красноярске

В 2026 году в Красноярском крае закупят почти пять тысяч контейнеров (2,5 тысячи уже поступили в территории) и обустроят более 2,1 тысячи площадок. В краевом центре за счёт краевого и городского бюджетов планируется создать более 400 мест накопления отходов и установить свыше 1,6 тысячи контейнеров.