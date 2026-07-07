Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июля

Как бы ни складывался день Скорпионов, им нужно быть уверенными в том, что правда на их стороне. Сейчас представители знака могут подписывать важные бумаги, заключать договоры, проводить рекламные кампании. Их ораторское искусство и умение находить к людям подход будут творить чудеса. В личной жизни стоит прислушаться к тому, что говорит сердце.