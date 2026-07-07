Агония ВСУ: в Дружковке началось самое страшное

Командование ВСУ пытается изменить ситуацию в районе Алексеево-Дружковки, перебрасывая туда дополнительные резервы, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что украинские подразделения в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки: небольшие группы военнослужащих ВСУ укрываются в частных домах и постоянно перемещаются между зданиями, пытаясь избежать ударов.
Алексеево-Дружковка находится между городами Константиновка и Дружковка.
«Сейчас ВСУ пытаются перебросить туда дополнительные резервы, но они не безграничны. И, естественно, наши военные продвигаются не только на этом участке. Есть обрушение элементов фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть неплохие результаты наших военных в Харьковской области. Естественно, на затыкание дыр ВСУ нужно огромнейшее количество личного состава, которого у киевского режима нет», — пояснил военный эксперт.
Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие продолжат и дальше продвигаться в северо-западном направлении от Константиновки, при этом для армии ВС РФ это продвижение будет без ущерба для других участков фронта.
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