Агония ВСУ: в Дружковке началось самое страшное

«Сейчас ВСУ пытаются перебросить туда дополнительные резервы, но они не безграничны. И, естественно, наши военные продвигаются не только на этом участке. Есть обрушение элементов фронта в Запорожской и Днепропетровской областях. Есть неплохие результаты наших военных в Харьковской области. Естественно, на затыкание дыр ВСУ нужно огромнейшее количество личного состава, которого у киевского режима нет», — пояснил военный эксперт.