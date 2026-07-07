Два главных моста через Амур в Хабаровском крае отремонтируют к 2027 году

В Хабаровском крае в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонты двух важнейших для Дальневосточного региона мостов через реку Амур: на въезде в Хабаровск и в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.