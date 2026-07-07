Два главных моста через Амур в Хабаровском крае отремонтируют к 2027 году

В Хабаровском крае в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонты двух важнейших для Дальневосточного региона мостов через реку Амур: на въезде в Хабаровск и в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.
На мосту через Амур, расположенном на 2101-м км дороги Р-297 в районе выезда из Хабаровска, протяженность ремонтируемого участка составляет 4 км. В настоящее время специалисты фрезеруют покрытие мостового полотна по одной стороне сооружения, разбирают асфальтобетон и восстанавливают цементобетонное основание на тротуаре.
В ближайшее время начнется демонтаж старых деформационных швов с последующей установкой новых. Кроме того, в рамках ремонта предстоит полностью заменить асфальтобетонное покрытие, смонтировать современное барьерное ограждение и оборудовать дополнительное наружное освещение.
— Чтобы минимизировать неудобства для водителей, мы скорректировали схему движения: проезд сохраняется по двум полосам, но в зоне ремонтных работ скорость ограничена до 20 км/ч, — прокомментировал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Параллельно продолжается ремонт мостового перехода на 170-м км подъезда к Комсомольску-на-Амуре (трасса-А-376). Здесь протяженность объекта составляет около 1,5 км, и работы идут с опережением графика.
На сегодня уже заменены и восстановлены более 350 плит. С наступлением благоприятных погодных условий строители возобновили укладку нового дорожного покрытия. Всего уложено порядка 900 метров по одной стороне в направлении Комсомольска-на-Амуре.
Также активно ведется покраска металлических ферм, монтаж линий электроосвещения, включая архитектурно-художественную подсветку, и усиление металлоконструкций. В подмостовой части завершен площадки для опирания плит, что необходимо для обеспечения надежности сооружения под растущие транспортные нагрузки.
— Планируем до конца июля полностью переключить движение на уже отремонтированную полосу, что позволит увеличить пропускную способность и сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для водителей, — добавил Сергей Петраев.
Завершение всех ремонтных мероприятий на обоих объектах позволит значительно повысить уровень безопасности дорожного движения и обеспечить бесперебойную эксплуатацию важнейших мостовых переходов федерального значения, связывающих регионы Дальнего Востока с единой транспортной системой страны.