Бельгия разгромила США со счетом 4:1 на ЧМ-2026

Игру сопровождал скандал, связанный с игроком сборной США Фоларином Балоганом. Тот получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины (2:0). Футболист, согласно правилам FIFA, должен был автоматически пропустить следующую игру против Бельгии, но за него вступился лично президент США Дональд Трамп. Он позвонил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино и попросил его «пересмотреть» запрет футболисту играть в следующем матче сборной. В итоге, несмотря на протест бельгийской стороны, Балоган в сегодняшней игре участвовал.