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Бельгия разгромила США со счетом 4:1 на ЧМ-2026

Сборная Бельгии победила команду США в матче ⅛ чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с командой Испании.

Сборная Бельгии победила команду США в матче ⅛ чемпионата мира по футболу. Игра закончилась со счетом 4:1. В четвертьфинале бельгийцы встретятся с командой Испании.

За сборную Бельгии голы забили полузащитник Шарль де Кетеларе (9', 33'), Ханс Ванакен (57') и Ромелу Лукаку (90+3'). За сборную США единственный гол забил Малик Тилльман (31'). Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Игру сопровождал скандал, связанный с игроком сборной США Фоларином Балоганом. Тот получил красную карточку в матче 1/16 против Боснии и Герцеговины (2:0). Футболист, согласно правилам FIFA, должен был автоматически пропустить следующую игру против Бельгии, но за него вступился лично президент США Дональд Трамп. Он позвонил главе Международной федерации футбола Джанни Инфантино и попросил его «пересмотреть» запрет футболисту играть в следующем матче сборной. В итоге, несмотря на протест бельгийской стороны, Балоган в сегодняшней игре участвовал.

Матч за выход в полуфинал между Бельгией и Испанией пройдет 10 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кончайте Балоган».

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