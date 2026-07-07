Как защитить аккаунт в соцсетях от мошенников: киберэксперт назвал три важных шага

Также Ульянов посоветовал скрыть список друзей и подписчиков — это помешает мошенникам скопировать круг общения потенциальной жертвы для дальнейших кибератак. При этом пользователи не должны публиковаться на своих страничках фото документов, адресов и других деталей личной жизни, которые злоумышленники могут использовать для создания фейков.