Как защитить аккаунт в соцсетях от мошенников: киберэксперт назвал три важных шага

Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт в социальных сетях от взлома мошенников. В беседе с KP.RU киберэксперт Владимир Ульянов перечислил три основных шага, как обеспечить безопасность личных данных в Сети.
«Чем меньше информации публикуешь, тем меньше рисков. Но нужно понимать, что соцсети по своей сути заточены на то, чтобы быть максимально открытыми», — подчеркнул Ульянов.
По словам эксперта, чем меньше россияне оставляют информации о себе в открытом доступе, чем меньше становится риск взлома. Поэтому пользователям стоит выставлять настройки приватности, оставляя доступ к соцсетям только для знакомых.
Также Ульянов посоветовал скрыть список друзей и подписчиков — это помешает мошенникам скопировать круг общения потенциальной жертвы для дальнейших кибератак. При этом пользователи не должны публиковаться на своих страничках фото документов, адресов и других деталей личной жизни, которые злоумышленники могут использовать для создания фейков.
Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о новой схеме обмана с использованием дипфейков. Мошенники будут создавать фейковые аудио и видеосообщения в режиме реального времени.