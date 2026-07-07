С 5 июля введены ограничения на улице Карла Маркса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 5 июля начали действовать ограничения для транспорта по улице Карла Маркса. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка тепловой сети.
Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ будет сужена проезжая часть: — до четырёх полос движения по ул. Карла Маркса от здания № 49 по ул. Карла Маркса до ул. Парижской Коммуны; — до трёх полос движения по ул. Карла Маркса от ул. Парижской Коммуны до здания № 47 по ул. Карла Маркса.
Ограничения продлятся до 18:00 31 июля.